Serie B, comincia la 2a giornata. Il programma
28/08/2026 | 00:25:26
Si torna in campo in Serie B per la 2a giornata, con l’anticipo tra Cremonese e Modena. Il programma:
Serie B, 2ª giornata
Venerdì 28 agosto
- Cremonese-Modena – 20:30
Sabato 29 agosto
- Sampdoria-Juve Stabia – 19:00
- Virtus Entella-Cesena – 19:00
- Ascoli-Carrarese – 21:00
- Avellino-Vicenza – 21:00
- Padova-Verona – 21:00
Domenica 30 agosto
- Arezzo-Palermo – 19:00
- Mantova-Empoli – 19:00
- Benevento-Südtirol – 21:00
- Pisa-Catanzaro – 21:00
Foto: logo Serie B