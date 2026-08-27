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Serie B, comincia la 2a giornata. Il programma

28/08/2026 | 00:25:26

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Si torna in campo in Serie B per la 2a giornata, con l’anticipo tra Cremonese e Modena. Il programma:

Serie B, 2ª giornata

Venerdì 28 agosto

  • Cremonese-Modena – 20:30

Sabato 29 agosto

  • Sampdoria-Juve Stabia – 19:00
  • Virtus Entella-Cesena – 19:00
  • Ascoli-Carrarese – 21:00
  • Avellino-Vicenza – 21:00
  • Padova-Verona – 21:00

Domenica 30 agosto

  • Arezzo-Palermo – 19:00
  • Mantova-Empoli – 19:00
  • Benevento-Südtirol – 21:00
  • Pisa-Catanzaro – 21:00

Foto: logo Serie B