Serie B, continua la 29a giornata. Il programma
08/03/2026 | 00:20:31
Dopo le gare del sabato, continua la 29a giornata di Serie B, cinque le gare in programma oggi.
29ª giornata – Serie B
Sabato 7 marzo 2026
Avellino – Padova 1-0
Spezia – Monza 4-2
Südtirol – Virtus Entella 0-1
Venezia – Reggiana 2-0
Modena – Cesena 0-0
Domenica 8 marzo 2026
-
Catanzaro – Empoli (15:00)
-
Frosinone – Sampdoria (15:00)
-
Mantova – Juve Stabia (15:00)
-
Carrarese – Palermo (17:15)
-
Pescara – Bari (19:30)
