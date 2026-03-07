TOP NEWS
Serie B, continua la 29a giornata. Il programma

08/03/2026 | 00:20:31

Dopo le gare del sabato, continua la 29a giornata di Serie B, cinque le gare in programma oggi.

29ª giornata – Serie B

 Sabato 7 marzo 2026

Avellino – Padova 1-0
Spezia – Monza 4-2
Südtirol – Virtus Entella 0-1
Venezia – Reggiana 2-0
Modena – Cesena 0-0

Domenica 8 marzo 2026

  • Catanzaro – Empoli (15:00)

  • Frosinone – Sampdoria (15:00)

  • Mantova – Juve Stabia (15:00)

  • Carrarese – Palermo (17:15)

  • Pescara – Bari (19:30)

