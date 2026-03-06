Serie B, comincia la 28a giornata. Il programma
07/03/2026 | 00:20:31
Dopo il turno infrasettimanale, parte la 28a giornata di Serie B, cinque le gare in programma oggi.
28ª giornata – Serie B
Sabato 7 marzo 2026
-
Avellino – Padova (15:00)
-
Spezia – Monza (15:00)
-
Südtirol – Virtus Entella (15:00)
-
Venezia – Reggiana (17:15)
-
Modena – Cesena (19:30)
Domenica 8 marzo 2026
-
Catanzaro – Empoli (15:00)
-
Frosinone – Sampdoria (15:00)
-
Mantova – Juve Stabia (15:00)
-
Carrarese – Palermo (17:15)
-
Pescara – Bari (19:30)
Foto: logo Serie B