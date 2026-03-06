TOP NEWS
Serie B, comincia la 28a giornata. Il programma

07/03/2026 | 00:20:31

Dopo il turno infrasettimanale, parte la 28a giornata di Serie B, cinque le gare in programma oggi.

28ª giornata – Serie B

 Sabato 7 marzo 2026

  • Avellino – Padova (15:00)

  • Spezia – Monza (15:00)

  • Südtirol – Virtus Entella (15:00)

  • Venezia – Reggiana (17:15)

  • Modena – Cesena (19:30)

Domenica 8 marzo 2026

  • Catanzaro – Empoli (15:00)

  • Frosinone – Sampdoria (15:00)

  • Mantova – Juve Stabia (15:00)

  • Carrarese – Palermo (17:15)

  • Pescara – Bari (19:30)

Foto: logo Serie B