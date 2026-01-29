Serie B, comincia la 22a giornata: il programma
30/01/2026 | 00:25:38
Parte anche la 22a giornata di Serie B con l’anticipo tra Bari e Palermo, un bel derby del Sud.
Questo il programma:
22ª Giornata – Serie BKT 2025/26
Venerdì 30 gennaio 2026
20:30 – Bari vs Palermo
Sabato 31 gennaio 2026
15:00 – Avellino vs Cesena
15:00 – Empoli vs Modena
15:00 – Südtirol vs Catanzaro
15:00 – Venezia vs Carrarese
15:00 – Virtus Entella vs Frosinone
17:15 – Pescara vs Mantova
19:30 – Sampdoria vs Spezia
Domenica 1 febbraio 2026
15:00 – Reggiana vs Juve Stabia
17:15 – Padova vs Monza
