Serie B, comincia la 19a giornata. Il programma
10/01/2026 | 00:25:05
Dopo la sosta torna la Serie B con la 19a giornata, l’ultima del girone di andata.
Questo il programma completo:
19ª Giornata – Serie BKT 2025/26
Sabato 10 gennaio 2026
15:00
Avellino – Sampdoria
Carrarese – Bari
Frosinone – Catanzaro
Reggiana – Venezia
Südtirol – Spezia
Virtus Entella – Monza
17:15
Juve Stabia – Pescara
19:30
Cesena – Empoli
Domenica 11 gennaio 2026
15:00
Mantova – Palermo
17:15
Padova – Modena
Foto: logo Serie B