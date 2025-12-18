Serie B, comincia la 17a giornata. Il programma
19/12/2025 | 00:27:59
Comincia la 17a giornata di Serie B, con la sfida tra Bari e Catanzaro.
Programma – 17ª Giornata (Serie B 2025/26)
Venerdì 19 dicembre 2025
-
Bari – Catanzaro (ore 20:30)
Sabato 20 dicembre 2025
-
Cesena – Juve Stabia (ore 15:00)
-
Frosinone – Spezia (ore 15:00)
-
Modena – Venezia (ore 15:00)
-
Monza – Carrarese (ore 15:00)
-
Padova – Sampdoria (ore 15:00)
-
Avellino – Palermo (ore 17:15)
-
Pescara – Reggiana (ore 19:30)
Domenica 21 dicembre 2025
-
Virtus Entella – Südtirol (ore 15:00)
-
Mantova – Empoli (ore 17:15
Foto: logo Serie B