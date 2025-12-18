TOP NEWS
Serie B, comincia la 17a giornata. Il programma

19/12/2025 | 00:27:59

Comincia la 17a giornata di Serie B, con la sfida tra Bari e Catanzaro.

Programma – 17ª Giornata (Serie B 2025/26)

Venerdì 19 dicembre 2025

  • Bari – Catanzaro (ore 20:30)

Sabato 20 dicembre 2025

  • Cesena – Juve Stabia (ore 15:00)

  • Frosinone – Spezia (ore 15:00)

  • Modena – Venezia (ore 15:00)

  • Monza – Carrarese (ore 15:00)

  • Padova – Sampdoria (ore 15:00)

  • Avellino – Palermo (ore 17:15)

  • Pescara – Reggiana (ore 19:30)

Domenica 21 dicembre 2025

  • Virtus Entella – Südtirol (ore 15:00)

  • Mantova – Empoli (ore 17:15

Foto: logo Serie B