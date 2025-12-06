Serie B, comincia la 15a giornata. Il programma
07/12/2025 | 00:20:12
Parte la 15a giornata di Serie B con due anticipi, in attesa del turno dell’Immacolata.
Questo il programma completo:
-
Empoli – Palermo → 17:15 (7 dicembre 2025)
-
Sampdoria – Carrarese → 19:30 (7 dicembre 2025)
-
Modena – Catanzaro → 12:30 (8 dicembre 2025)
-
Avellino – Venezia → 15:00 (8 dicembre 2025)
-
Frosinone – Juve Stabia → 15:00 (8 dicembre 2025)
-
Mantova – Reggiana → 15:00 (8 dicembre 2025)
-
Monza – Südtirol → 15:00 (8 dicembre 2025)
-
Padova – Cesena → 15:00 (8 dicembre 2025)
-
Bari – Pescara → 17:15 (8 dicembre 2025)
-
Virtus Entella – Spezia → 19:30 (8 dicembre 2025)
Foto: logo Serie B