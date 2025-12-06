TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Serie B, comincia la 15a giornata. Il programma

07/12/2025 | 00:20:12

article-post

Parte la 15a giornata di Serie B con due anticipi, in attesa del turno dell’Immacolata.
Questo il programma completo:

  • Empoli – Palermo → 17:15 (7 dicembre 2025)

  • Sampdoria – Carrarese → 19:30 (7 dicembre 2025)

  • Modena – Catanzaro → 12:30 (8 dicembre 2025)

  • Avellino – Venezia → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Frosinone – Juve Stabia → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Mantova – Reggiana → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Monza – Südtirol → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Padova – Cesena → 15:00 (8 dicembre 2025)

  • Bari – Pescara → 17:15 (8 dicembre 2025)

  • Virtus Entella – Spezia → 19:30 (8 dicembre 2025)

Foto: logo Serie B