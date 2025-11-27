Serie B, comincia la 14a giornata. Il programma
28/11/2025 | 00:20:00
Comincia la 14a giornata di Serie B e comincia con il botto, con il super derby tra Cesena e Modena. Sfida di altissima classifica.
Questo il programma completo:
Cesena – Modena → Venerdì 28 novembre, 20:30
Empoli – Bari → Sabato 29 novembre, 15:00
Pescara – Padova → Sabato 29 novembre, 15:00
Reggiana – Frosinone → Sabato 29 novembre, 15:00
Südtirol – Avellino → Sabato 29 novembre, 15:00
Venezia – Mantova → Sabato 29 novembre, 15:00
Catanzaro – Virtus Entella → Sabato 29 novembre, 17:15
Palermo – Carrarese → Sabato 29 novembre, 19:30
Juve Stabia – Monza → Domenica 30 novembre, 15:00
Spezia – Sampdoria → Domenica 30 novembre, 17:15
Foto: logo Serie B