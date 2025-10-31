TOP NEWS
Serie B, comincia l’11a giornata. Il programma

01/11/2025 | 00:20:31

Comincia l’11a giornata di Serie B. Si parte con le gare del sabato e con il lunch match tra Avellino e Reggiana.

Sabato 1 novembre 2025

  • Avellino – Reggiana → ore 12:30

  • Carrarese – Frosinone → ore 15:00

  • Padova – Sudtirol → ore 15:00

  • Virtus Entella – Empoli → ore 17:15

  • Palermo – Pescara → ore 19:30

Domenica

  • Bari – Cesena → ore 15:00

  • Catanzaro – Venezia → ore 15:00

  • Modena – Juve Stabia → ore 15:00

  • Monza – Spezia → ore 17:15

  • Sampdoria – Mantova → ore 19:30

Foto: logo Serie B