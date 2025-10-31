Serie B, comincia l’11a giornata. Il programma
01/11/2025 | 00:20:31
Comincia l’11a giornata di Serie B. Si parte con le gare del sabato e con il lunch match tra Avellino e Reggiana.
Sabato 1 novembre 2025
-
Avellino – Reggiana → ore 12:30
-
Carrarese – Frosinone → ore 15:00
-
Padova – Sudtirol → ore 15:00
-
Virtus Entella – Empoli → ore 17:15
-
Palermo – Pescara → ore 19:30
Domenica
-
Bari – Cesena → ore 15:00
-
Catanzaro – Venezia → ore 15:00
-
Modena – Juve Stabia → ore 15:00
-
Monza – Spezia → ore 17:15
-
Sampdoria – Mantova → ore 19:30
Foto: logo Serie B