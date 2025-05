Serie B, colpo salvezza del Brescia: Cittadella KO

01/05/2025 | 20:27:55

Colpo del Brescia in casa del Cittadella, i ragazzi di Maran si impongono grazie al gol di Borrelli in una gara segnata dalla paura per via di un malore occorso a un tifoso locale. Tre punti vitali per le rondinelle, che fanno un deciso balzo in avanti nella corsa salvezza e scavalcano proprio il Cittadella a due giornate dal termine, più il recupero della 34esima giornata da disputare.

Cittadella (4-3-1-2): Kastrati; Salvi (17′ st Masciangelo), Pavan, Capradossi, Carissoni; Tronchin (1′ st Amatucci), Casolari, Palmieri (17′ st Voltan); Desogus (25′ st Rabbi); Pandolfi, Okwonkwo (22′ st Diaw). A disp. Maniero, Angeli, Matino, Tessiore, D’Alessio, Piccinini, Sanogo. All. Dal Canto

Brescia (4-3-1-2): Lezzerini; Dickmann, Calvani, Adorni, Jallow; Bisoli, Verreth, Besaggio (9′ st Bjarnason); Galazzi (31′ st Corrado); Borrelli, Moncini (31′ st Juric). A disp. Avella, Andrenacci, Bianchi, Maucci, Cistana, D’Andrea, Nuamah, Olzer, Papetti. All. Maran.

Arbitro: Pezzuto di Lecce.

Reti: 32′ pt Borrelli.

La classifica aggiornata di Serie B:

Sassuolo 78

Pisa 72 *

Spezia 63 *

Cremonese 57 *

Juve Stabia 53 *

Palermo 48 *

Catanzaro 48 *

Modena 44 *

Bari 44 *

Cesena 44 *

Carrarese 41

Sudtirol 41 *

Mantova 40 *

Frosinone 39 *

Reggiana 38 *

Brescia 38

Salernitana 36 *

Cittadella 35

Sampdoria 35 *

Cosenza 30 (-4 punti) *

* una partita in più

FOTO: Instagram Serie B