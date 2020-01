Serie B: colpo Salernitana a Pescara, 1-1 tra Spezia e Cittadella

I due posticipi della domenica pomeriggio della 20esima giornata di Serie B regalano una vittoria in trasferta e un pareggio. Colpo della Salernitana a Pescara: la squadra di Ventura passa per 2-1 all’Adriatico grazie ad una doppietta di Duric. Con questo successo i campani salgono a quota 29 in classifica, portandosi a -1 dal Cittadella, frenato sull’1-1 dallo Spezia. In Liguria è Gyasi a sbloccare il match, poi un rigore di Iori evita la sconfitta ai veneti.

Venerdì ore 21

Frosinone-Pordenone 2-2 (Dionisi, Ciano – Candellone, Pobega)

Sabato ore 15

Cremonese-Venezia 0-0

Juve Stabia-Empoli 1-0 (Forte)

Livorno-Virtus Entella 4-4 (Mendes, Braken, Rocca, Marras – Schenetti, Poli, De Luca, Pellizzer)

Trapani-Ascoli 3-1 (Pettinari 2, Luperini – Morosini)

Sabato ore 18

Chievo-Perugia 2-0 (Ceter, Meggiorini)

Domenica ore 15

Pescara-Salernitana 1-2 (Maniero – Duric 2)

Spezia-Cittadella 1-1 (Gyasi – Iori)

Domenica ore 21

Benevento-Pisa

Lunedì ore 21

Cosenza-Crotone

CLASSIFICA: Benevento 46; Pordenone 35; Crotone 31; Entella, Cittadella 30; Chievo, Salernitana 29; Frosinone 28; Perugia, Ascoli, Juve Stabia 27; Pescara 26; Spezia 25; Pisa 24; Empoli, Venezia 23; Cremonese 22; Cosenza 20; Trapani 18; Livorno 13.