Serie B, colpo Palermo a Empoli: i siciliani si impongono 3-1 (doppietta Pohjanpalo)
07/12/2025 | 19:14:34
Gran bel colpo del Palermo che si impone a Empoli 3-1, nella prima sfida della 15a giornata di Serie B.
Ottimo primo tempo per la compagine di Inzaghi, al 7′ la sblocca Le Douaron per i rosanero. Al 18′ il raddoppio di Pohjanpalo. Riapre la gara Pellegri al 63′ per i toscani. Assalto Empoli nel finale ma ancora Pohjanpalo trova il 3-1 finale. Un bel balzo per il Palermo che sale a 26 punti, al terzo posto, al pari del Modena, a -2 dal Frosinone secondo.
Foto: sito Palermo