Serie B: colpo Padova, sbancata La Spezia con super Bonazzoli

Importantissima vittoria del Padova, che sbanca La Spezia nel match valido per la 28esima giornata di Serie B. Al “Picco” decide un super Federico Bonazzoli, autore di una doppietta: il classe ’97 prima sblocca la contesa al 17′ del primo tempo, poi in avvio di ripresa (56′) chiude definitivamente i giochi siglando il 2-0. La squadra di Bisoli continua a sperare nella salvezza, passo indietro, invece, per gli uomini di Marino.

Venerdì 8 marzo

21:00 Perugia-Verona 1-2 (Verre – Bianchetti, Henderson)

Sabato 9 marzo

15:00 Cittadella-Pescara 4-1 (Iori, Moncini, Moncini, Poia – Scognamiglio)

15:00 Cosenza-Brescia 2-3 (Bruccini, Embalo – Spalek, Donnarumma, Bisoli)

15:00 Lecce-Foggia 1-0 (La Mantia)

18:00 Spezia-Padova 0-2 (Bonazzoli 2)

Domenica 10 marzo

15:00 Ascoli-Livorno

15:00 Cremonese-Benevento

21:00 Salernitana-Crotone

Lunedì 11 marzo

21:00 Venezia-Palermo

Classifica: Brescia 50; Palermo, Verona 45; Pescara, Lecce 44; Benevento 43; Cittadella 39; Perugia 38; Salernitana, Spezia 34; Cosenza 33; Ascoli 30; Cremonese 27; Foggia*, Venezia, Livorno 26; Crotone, Padova 23; Carpi 22.

*meno 6 punti di penalizzazione