Serie B, colpo Empoli a Reggio Emilia. I toscani allungano in vetta

L’Empoli vince 1-0 l’anticipo della 33a giornata di Serie B. I toscani battono la Reggiana al Mapei Stadium, grazie ad un gol di Matos all’11’ e rispondono alle inseguitrici, che si erano fatte sotto a causa della sosta forzata dei toscani a causa del Covid.

Una coriacea Reggiana ha però tenuto testa agli uomini di Dionisi fino alla fine.

In classifica l’Empoli ribadisce la leadership, salendo a 62 punti, a +4 sul Lecce e +8 sulla Salernitana terza. Empoli che deve recuperare di certo una gara, quella di Cremona, in attesa di capire cosa verrà deciso in merito del match non giocato lunedì con il Chievo.

La Reggiana resta terz’ultima a 31 punti.

Foto: Twitter Empoli