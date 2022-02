Serie B: colpo dell’Ascoli a Benevento. Frena il Lecce, ok Como e Brescia. La classifica

Si è conclusa questa sera la ventitreesima giornata del campionato di Serie B. Nelle gare odierne, colpo dell’Ascoli che ha battuto per 2-0 il Benevento al ‘Vigorito’. Frena il Lecce, fermato sull’1-1 in casa dell’Alessandria. Vittorie esterne di Como e Brescia in casa rispettivamente di Frosinone e Crotone. A sorridere è la Cremonese, ora prima in solitaria.

La classifica:

Cremonese 44

Lecce 43

Brescia 43

Pisa 42

Monza 41

Frosinone 37

Benevento 37

Perugia 37

Ascoli 36

Cittadella 35

Como 31

Reggina 29

Parma 28

Ternana 28

Spal 23

Alessandria 23

Cosenza 19

Crotone 14

Vicenza 13

Pordenone 12

FOTO: Twitter Ascoli