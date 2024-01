Serie B: colpo della Reggiana a Bari. In coda vincono FeralpiSalò e Spezia

Concluse le tre gare delle 16.15 in Serie B. Colpo importante della Reggiana in casa del Bari, che vince 2-0. La FeralpiSalò travolge il Lecco 5-1. Grande colpo dello Spezia in casa del Pisa per 3-2.

In classifica, la Reggiana sale a 28, avvicinando la zona playoff. Il Bari resta a 27. In coda, FeralpiSalò, Spezia e Lecco ultime con 20 punti.

Questi i risultati:

Bari-Reggiana 0-2

Pisa-Spezia 2-3

FeralpiSalò-Lecco 5-1

Foto: twitter Serie B