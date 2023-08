Serie B, colpo del Pisa in casa della Samp. I toscani si impongono 2-0

Esordio amaro a Marassi per la Sampdoria di Pirlo che perde 2-0 in casa con il Pisa nell’anticipo della 2a giornata di Serie B.

Un gol per tempo consente ai toscani di uscire con i 3 punti. A segno Tramoni e Arena. Pisa che quindi esordisce con una grande vittoria in questa stagione, dopo che non era scesa in campo la prima giornata perchè attende ancora di sapere chi sarà il suo avversario.

Foto: logo Serie B