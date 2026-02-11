TOP NEWS
Serie B, colpo del Frosinone ad Avellino. 0-0 tra Sudtirol e Monza, cade in casa l’Empoli

11/02/2026 | 22:09:41

Questi i risultati della serata di Serie B, che chiude la 24esima giornata. Colpo esterno del Frosinone, il Monza frena con il Sudtirol. Di seguito tutti i risultati di questa sera:

  • SUDTIROL-MONZA 0-0
  • AVELLINO-FROSINONE 1-3
    16′ Kvernadze (F), 26′ Calò (F), 61′ Cichella (F), 77′ Enrici (A)
  • BARI-SPEZIA 0-0
  • EMPOLI-JUVE STABIA 1-2
    11′ Lovato (E), 57′ Leone (J), 64′ Carissoni (J)

Foto: sito Serie B