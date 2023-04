Serie B, colpo del Brescia in casa della Reggina. E’ 2-1 per le “Rondinelle”

Pesantissimo colpo del Brescia in casa della Reggina nell’anticipo della 34a giornata di Serie B. I lombardi si sono imposti 2-1 dando un colpo importante in chiave salvezza. Le reti di Mangraviti nel primo tempo, poi il raddoppio al 72′ con Rodriguez. Al 76′ Bouah riapre la gara per la Reggina ma non basta.

Finale palpitante e nervoso, con due rossi per il Brescia, Rodriguez e Ndoj, e Pierozzi per la Reggina.

Il Brescia fa uno scatto pesante verso la lotta per la salvezza, salendo a 35 punti e staccando il Benevento ora di 5 lunghezze. La Reggina resta a 46, all’ultimo posto, al momento della zona playoff.

Foto: logo Brescia