Serie B, colpo Cosenza: battuto 2-1 in rimonta l’Ascoli

Il Cosenza trova una vittoria pesantissima in chiave salvezza contro l’Ascoli nel match che apre la 31a giornata. Le cose per la squadra di Occhiuzzi non iniziano bene con due cambi obbligati nel primo tempo (Corsi per Gerbo e Kone per Petrucci) ed il vantaggio dell’Ascoli arrivato al 21′ con Quaranta. Ma Tremolada pareggia i conti grazie un rigore allo scadere del primo tempo, Kone al 53′ firma il gol che vale i tre punti. Ora i calabresi sono a -2 dal Pordenone e dalla salvezza.

Cosenza-Ascoli 2-1 (45′ rig. Tremolada, 53′ Kone; 21′ Quaranta)

Foto: Logo Serie B