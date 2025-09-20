TOP NEWS
Serie B, colpo Cesena a Venezia. Romagnoli primi con il Palermo. Blitz Juve Stabia a La Spezia. Pari tra Reggiana e Catanzaro

20/09/2025 | 17:03:42

Concluse le tre gare del pomeriggio in Serie B. Gare in cui non sono mancate le sorprese. Il Cesena vince lo scontro al vertice in casa del Venezia ed ora è primo a 10 punti insieme al Catanzaro. Crolla lo Spezia, che cade 3-1 in casa contro la Juve Stabia. Scoppiettante 2-2 tra Reggiana e Catanzaro. Il Catanzaro ottiene il quarto pareggio su 4 gare,

In classifica, Cesena e Palermo a 10 punti, Frosinone 8, lo Spezia resta in coda a 2 punti. La Juve Stabia sale a 6.

Questi i risultati:

Reggiana-Catanzaro 2-2
Spezia-Juve Stabia 1-3
Venezia-Cesena 1-2
Foto: logo Serie B