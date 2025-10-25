Serie B, colpo Catanzaro, prima vittoria in campionato. Battuto il Palermo 1-0
25/10/2025 | 21:40:24
Brutta battuta d’arresto per il Palermo di Pippo Inzaghi. I siciliani perdono il match contro il Catanzaro, interrompendo l’inseguimento al Modena. Prima vittoria invece per il Catanzaro di Aquilani. Gara equilibrata, la decide un gol di Cissè nel recupero del primo tempo. In virtù di ciò, il Palermo resta a 16 punti, a -5 dal Modena. Catanzaro che fa un bel passo avanti salendo a 9.
Foto: logo Serie B