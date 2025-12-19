Serie B, colpo Catanzaro a Bari: Pontisso e Antonini lanciano Aquilani
19/12/2025 | 22:30:02
Il Catanzaro vince 2-1 contro il Bari al San Nicola. Prestazione importante dei calabresi, sempre in controllo e avanti con i gol di Pontisso al 30′ e Antonini al 49′. Non basta il rigore di Bellomo ai galletti nel finale. Il Catanzaro ottiene il quarto successo di fila, settimo adesso con 28 punti mentre il Bari resta a 16.
Bari (3-4-2-1): Cerofolini, Kassama (35’st Cerri), Pucino (c), Nikolaou, Dickmann, Braunoder, Verreth, Burgio (1’st Mane), Maggiore, Rao (17’st Bellomo), Gytkjaer (1’st Moncini)
A disp.: Pissardo, Pagano, Meroni, Pereiro, Partipilo, Vicari, Colangiuli, Mavraj
All. V. Vivarini
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli, Antonini, Pittarello, Iemmello (c), Petriccione (26’st Rispoli), Pontisso (35’st Alesi), Brighenti, Favasuli (15’st Frosinini), D’Alessandro (26’st Nuamah), Cisse (26’st Liberali), Cassandro
A disp.: Marletta, Bashi, Pandolfi, Di Chiara, Bettella, Verrengia, Buso
All. A. Aquilani
foto x catanzaro