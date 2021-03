Colpo del Brescia in casa della lanciatissima Venezia in Serie B. I lombardi si sono imposti per 1-0 grazie ad un gol di Aje al 33′.

Venezia che ha provato al massimo a ribaltare la gara ma è sembrato troppo nervoso.

All’84’ espulso anche Johnsen.

Il Venezia frena la sua corsa verso i primi posti, restando al quarto posto, a 45 punti, dietro alla Salernitana. Ottimo balzo del Brescia in ottica salvezza, che sale a 33 punti.