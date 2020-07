Serie B: colpaccio Empoli contro il Frosinone. Il Livorno retrocede in Serie C. Ecco i risultati del 33esimo turno

E’ andato in scena questa sera il 33esimo turno di Serie B. Dopo il pareggio per 1-1 fra Juve Stabia e Entella nell’anticipo delle 18,45, la serata ha regalato altri risultati interessanti, come quello di Benevento, dove i padroni di casa – già promossi in Serie A – sono stati fermati sull’1-1 dal Venezia. Roboante, invece, la vittoria dello Spezia, che ha travolto con un secco 5-1 il Cosenza, salendo al quarto posto e approfittando della sconfitta del Cittadella, battuto 3-1 dal Crotone. Vittoria pesante anche per l’Empoli, che in una sola sera approfitta dei passi falsi di Chievo, Salernitana e Pisa. Retrocede, invece, matematicamente, in Serie C, il Livorno, sconfitto 2-1 in casa dalla Cremonese.

Ecco il resoconto completo:

VENERDI’ 10 LUGLIO

Ore 18.45 – Juve Stabia-Entella 1-1 (rig. Forte – Mazzitelli)

Ore 21.00 – Ascoli-Salernitana 3-2 (2 Trotta, Ninkovic – rig. Kiyine, Djuric)

Ore 21.00 – Benevento-Venezia 1-1 (Sau – Montalto)

Ore 21.00 – Chievo-Trapani 1-1 (Giaccherini – Piszczek)

Ore 21.00 – Cittadella-Crotone 1-3 (Panico – 2 Messias, Simy)

Ore 21.00 – Empoli-Frosinone 2-0 (2 Ciciretti)

Ore 21.00 – Livorno-Cremonese 1-2 (Coppola – Ciofani, Valzania)

Ore 21.00 – Pescara-Perugia 2-2 (Galano, Maniero – 2 Iemmello)

Ore 21.00 – Pordenone-Pisa 1-0 (Ciurria)

Ore 21.00 – Spezia-Cosenza 5-1 (Galabinov, Gyasi, 2 Mastinu, Nzola – Bruccini)

CLASSIFICA: Benevento 77; Crotone 58; Pordenone 55; Spezia 53; Cittadella 52; Frosinone 51; Empoli 48; Chievo, Salernitana 47; Pisa 46; Entella 43; Perugia 41; Cremonese, Pescara, Venezia 40; Ascoli 39; Juve Stabia 37; Trapani 32; Cosenza 31; Livorno 21