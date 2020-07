Serie B: Il Crotone va a +5 sullo Spezia. Colpo Trapani contro il Benevento. I risultati del 34esimo turno

Si è appena conclusa la trentaquattresima giornata del campionato di serie B. Colpo del Trapani che batte la capolista Benevento per 2-0, ok anche il Crotone che batte il Pordenone per 1-0 allungando a +5 sullo Spezia terzo in classifica. Roboante vittoria della Salernitana che abbatte per 4-1 il Cittadella. La Cremonese nei minuti finale riesce ad ottenere la terza vittoria consecutiva in chiave salvezza contro il Chievo.

Ecco il resoconto completo:

LUNEDI’ 13 LUGLIO

Ore 18.45 – Cosenza-Perugia 2-1 (Bruccini, Baez – Falcinelli)

Ore 21 – Ascoli-Empoli 1-0 (Eramo)

Ore 21 – Cremonese-Chievo 1-0 (Mogos)

Ore 21 – Crotone-Pordenone 1-0 (Simy)

Ore 21 – Entella-Pisa 1-1 (Pellizzer – Vido)

Ore 21 – Frosinone-Juve Stabia 2-2 (Brighenti, Dionisi – Mallamo, Forte)

Ore 21 – Livorno-Spezia 0-1 (Mastinu)

Ore 21 – Salernitana-Cittadella 4-1 (Gondo, Lombardi, Lombardi, Kiyine – Gargiulo)

Ore 21 – Trapani-Benevento 2-0 (Pagliarulo, Coulibaly)

Ore 21 – Venezia-Pescara 1-1 (Firenze – Zappa)

CLASSIFICA: Benevento 77; Crotone 61; Spezia 56; Pordenone 55; Cittadella 52; Frosinone 52; Salernitana 50; Empoli 48; Chievo 47; Pisa 47; Entella 44; Cremonese 43; Ascoli 42; Pescara 41; Venezia 41; Perugia 41; Juve Stabia 38; Trapani 35; Cosenza 34; Livorno 21;