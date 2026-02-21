Serie B, colpaccio Spezia: 3-2 a Cesena. La quota salvezza si alza

Colpo pesantissimo dello Spezia in casa del Cesena, in una gara tutta bianconera. Vincono i liguri 3-2, un colpo fondamentale per la rincorsa salvezza. Al 4′ la sblocca il Cesena con Shpendi. La gara sembra in discesa per i romagnoli, ma lo Spezia reagisce bene. Pareggia al 17’Artistico. Al 53′ Berti regala il nuovo vantaggio al Cesena, con Aurelio che al 67′ trova il 2-2. Nel finale, al 75′ ancora Artistico realizza la rete del 3-2 finale per gli ospiti. In classifica, lo Spezia agguanta la zona playout, salendo a 25 punti, a un punto dalla zona salvezza. Il Cesena è in piena crisi e ora è ottavo,a 37 punti.

