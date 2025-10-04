Serie B, colpaccio Reggiana a Cesena. Vittoria in rimonta per 2-1
04/10/2025 | 21:49:03
Colpo esterno della Reggiana che si aggiudica il derby contro il Cesena per 2-1. Successo in rimonta per gli emiliani al Manuzzi. Padroni di casa in vantaggio al 15’ con Ciervo, poi la risposta della Reggiana con le reti di Tavsan e Portanova, tutto nel primo tempo. Con questo risultato il Cesena resta a 11 punti, mancando la rincorsa ai vertici della classifica, mentre alle sue spalle la Reggiana sale a quota 9.
Foto: sito Serie B