Serie B, colpaccio Modena a Venezia. Vittorie pesanti in chiave salvezza per Padova, Reggiana e Virtus Entella

10/02/2026 | 21:58:04

Concluse le gare della sera in Serie B. Dopo il 3-3 tra Samp e Palermo, la serata regala altre emozioni. Clamoroso ko del Venezia che cade in casa contro il Modena (0-2). Una sconfitta che può spalancare tante chance domani a Monza e Frosinone.

In chiave salvezza, importantissimi i successi di Padova, Entella e Reggiana. Colpo del Catanzaro a Pescara che è sempre più ultimo.

Questi i risultati:

Padova-Carrarese 1-0

Pescara-Catanzaro 0-2

Reggiana-Mantova 1-0

Venezia-Modena 0-2

Entella-Cesena 3-1

Foto: logo Serie B