Serie B, colpaccio Modena a Venezia. Vittorie pesanti in chiave salvezza per Padova, Reggiana e Virtus Entella
10/02/2026 | 21:58:04
Concluse le gare della sera in Serie B. Dopo il 3-3 tra Samp e Palermo, la serata regala altre emozioni. Clamoroso ko del Venezia che cade in casa contro il Modena (0-2). Una sconfitta che può spalancare tante chance domani a Monza e Frosinone.
In chiave salvezza, importantissimi i successi di Padova, Entella e Reggiana. Colpo del Catanzaro a Pescara che è sempre più ultimo.
Questi i risultati:
Padova-Carrarese 1-0
Pescara-Catanzaro 0-2
Reggiana-Mantova 1-0
Venezia-Modena 0-2
Entella-Cesena 3-1
Foto: logo Serie B