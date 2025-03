Serie B, colpaccio Brescia a La Spezia. Le Rondinelle vincono 1-0

Comincia con un colpaccio esterno il weekend in Serie B. A sorpresa, il Brescia vince 1-0 in casa dello Spezia. Decide un gol dopo 4 minuti di Borrelli, che sfrutta una difesa ligure messa male. Lo Spezia poi fa la gara, soffre, cerca di pervenire al pareggio, ma non ci riesce e si innervosisce. Al 73′ arriva la doccia gelata con il rosso a Cassata per lo Spezia, che comunque ci prova fino alla fine, ma deve arrendersi. Vince il Brescia, un colpo fondamentale per le Rondinelle che salgono a 34 punti, allontanandosi dalla zona playout. Per lo Spezia una mazzata che rischia di bloccare la corsa alla Serie A diretta.

Foto: logo Serie B