Serie B, Coda vincitore del trofeo MVP: questa sera la consegna

È Massimo Coda il miglior giocatore della regular season di Serie B che ci apprestiamo a salutare con l’ultima, esplosiva, giornata al via quest’oggi. Ecco quanto apprendiamo dal sito ufficiale della Lega B: “Il migliore in termini di valore assoluto. L’attaccante del Lecce, Massimo Coda, ha vinto il Trofeo MVP della stagione 2021/2022 di Serie BKT. Si tratta del primo award individuale assegnato al termine del campionato e riconosciuto ufficialmente dalla Lega B che, insieme a BKT, title sponsor della competizione dal 2018, ha portato avanti il progetto. Nella cornice della partita Lecce – Pordenone, valida per la 38a ed ultima giornata di campionato, il calciatore ha ricevuto il riconoscimento davanti ai suoi tifosi durante il cerimoniale pre-gara.

Lo stadio “Via del Mare” gremito ha rappresentato il palcoscenico ideale per premiare le prestazioni di alto livello con le quali Coda ha trascinato la sua squadra a suon di reti. Per l’occasione, la giuria è stata composta dai giornalisti dei 3 broadcaster ufficiali che trasmettono il campionato di Serie BKT: nello specifico, Daniele Barone di Sky, Riccardo Mancini di DAZN e Raffaele Pappadà di Helbiz“.

Foto: Twitter Lecce