Serie B: clamorosa impresa del Cosenza ad Empoli. Vince anche il Trapani

Si è appena conclusa la trentasettesima giornata di serie B. Un Cosenza da urlo passa per 1-5 contro l’Empoli e scavalca la Juve Stabia che è stata sconfitta in casa per 1-2 contro la Cremonese. In zona salvezza, anche il Trapani riesce a superare il Perugia in trasferta proprio nei minuti finali. Per i verdetti definitivi nella bassa classifica, si dovrà ancora attendere l’ultima giornata che vedrà proprio lo scontro diretto tra Juve Stabia e Cosenza. In basso tutti i risultati.

LUNEDI’ 27 LUGLIO

Ore 21 Benevento-Chievo 0-1 (Garritano)

Ore 21 Cittadella-Venezia 1-0 (Proia)

Ore 21 Crotone-Frosinone 1-0 (Gomelt)

Ore 21 Empoli-Cosenza 1-5 (La Mantia – Bittante, Riviere, Carretta, Baez, Riviere)

Ore 21 Juve Stabia-Cremonese 1-2 (Rossi – Ciofani, Ciofani)

Ore 21 Perugia-Trapani 1-2 (Falcinelli – Grillo,Luperini)

Ore 21 Pescara-Livorno 1-0 (Maniero)

Ore 21 Pisa-Ascoli 1-0 (Siega)

Ore 21 Pordenone-Salernitana 1-1 (Burrai – Di Tacchio)

Ore 21 Spezia-Entella 0-0

CLASSIFICA: Benevento 83; Crotone 68; Spezia 58; Pordenone 57; Cittadella 55; Chievo 53; Pisa 53; Frosinone 53; Salernitana 52; Empoli 51; Entella 48; Cremonese 48; Venezia 47; Ascoli 46; Perugia 45; Pescara 45; Cosenza 43; Juve Stabia 41; Trapani 41; Livorno 21;

FOTO: Facebook Cosenza