Serie B, Cittadella-Pordenone cambia data

La Lega di B ha comunicato che la gara tra Cittadella e Pordenone, valevole per la 9^ giornata del girone di ritorno del Campionato di Serie B, è stata spostata alle ore 14:30 di sabato 7 marzo, rispetto al venerdì sera inizialmente programmato. La decisione è stata assunta a seguito di valutazioni per l’emergenza Coronavirus, come riporta la nota ufficiale:

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

– stante le dimensioni dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e le limitazioni derivanti,

da ultimo, anche dal DPMC dell’1 marzo 2020;

– a fronte delle conseguenze del fenomeno nei diversi ambiti di attività;

– sentite le Società;

– tenuto conto dell’art. 28.2 dello Statuto LNPB;

– a parziale modifica di quanto previsto dal C.U. LNPB n. 86 del 29 gennaio 2020;

stabilisce che il programma della 9ª giornata di ritorno del Campionato Serie BKT 2019/2020

sia ridefinito come segue:

9ª giornata di ritorno

Sabato 7 marzo 2020 ore 14.30 CITTADELLA – PORDENONE

(anziché Venerdì 6 marzo 2020, ore 21.00)