Serie B, Cistana in extremis salva il Brescia. E’ 1-1 in casa del Genoa. Frosinone primo da solo

Si è conclusa 1-1 la gara tra Genoa e Brescia, gara delle 16.15 della Serie B. Con i liguri che sembravano padroni del risultato dopo l’1-0 del primo tempo, siglato da Jaciello, ma i minuti di recupero della ripresa sono stati fatali per gli uomini di Blessin: Cistana ha infatti trovato il gol del pareggio al 94′, con il Genoa costretto in 10 nel finale per un rosso a Badelj.

In classifica, il Genoa perde il primo posto, salendo a 22. Il Frosinone è solo al comando con 24 punti.

Foto: logo Serie B