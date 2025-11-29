Serie B, cinquina dell’Empoli al Bari. Ok Venezia, Padova e Frosinone

29/11/2025 | 17:05:23

Concluse le gare delle 15 in Serie B. Ritorno amarissimo di Vivarini a Bari, con l’Empoli che vince 5-0. Ok Venezia (3-0 al Mantova), Padova (1-0 a Pescara) e Frosinone vittorioso in casa della Reggiana. In classifica, il Frosinone scavalca Modena e Cesena e si porta al secondo posto, a 28 punti. Il Venezia risale e si issa a 25 punti. L’Empoli pure è in zona playoff, a 20. Bel salto del Padova che sale a 17. In coda, Pescara penultimo resta a 9, il Bari a 13 punti.

Questi i risultati:

Empoli-Bari 5-0

Pescara-Padova 0-1

Reggiana-Frosinone 0-1

Venezia-Mantova 3-0

Foto: logo Serie B