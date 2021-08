Seconda vittoria di fila per il Brescia di Pippo Inzaghi che batte con un sonoro 5-1 il Cosenza. Gara praticamente mai in discussione, con le reti di Jagliello al 9′ e Van De Looi al 14′. Nella ripresa Tramoni al 57′ e al 67′ ancora Van De Looi a siglare il 4-0. Rete della bandiera di Gori al 70′ per i calabresi e cinquina finale di Moreo al 90′.

Foto: Sito Brescia