Serie B, Cheddira sempre più solo in vetta alla classifica marcatori

Archiviato l’ottavo turno del campionato cadetto, a brillare non è solo la capolista Bari (in coabitazione con la Reggina) ma anche il suo attaccante Cheddira. Il ventiquattrenne, infatti, è sempre più solo in vetta alla classifica marcatori ed è vicinissimo, inoltre, alla doppia cifra. Di seguito la classifica marcatori:

8 reti: Cheddira (1; Bari)

5 reti: Antenucci (1; Bari)

4 reti: Gondo (1; Ascoli), Inglese (Parma), La Mantia (SPAL)

3 reti: Aye (Brescia), Bianchi (1; Brescia), Brunori (1; Palermo), Diaw (Modena), Fabbian (Reggina), Favilli (Ternana), Folorunsho (Bari), Gliozzi (1; Pisa), Man (1; Parma), Menez (Reggina), Partipilo (Ternana), Rover (2; SudTirol)

2 reti: Antonucci (Cittadella), Arrigoni (Como), Asencio (1; Cittadella), Baldini (1; Cittadella), Bonfanti (Modena), Botteghin (Ascoli), Caso (Frosinone), Cheryshev (Venezia), Coda (Genoa), Coulibaly (Ternana), Cuisance (Venezia), Cutrone (Como), Falcinelli (Modena), Forte (Benevento), Maistro (SPAL), Mancosu (Cagliari), Mihaila (Parma), Moreo (Brescia), Moro (Frosinone), Mulattieri (Frosinone), Odogwu (SudTirol), Palumbo (Ternana), Pierozzi (Reggina), Rivas (Reggina), Strizzolo (Perugia), Tutino (1; Parma)

Foto: instagram Bari