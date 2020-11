Serie B: Ceter riaccende la luce al Pescara di Oddo, è 3-1 al Cittadella

Una doppietta del colombiano Damir Ceter ha posto le basi per la prima vittoria del Pescara in questo campionato di Serie B, difficile l’avvio di stagione per la formazione di Massimo Oddo che dopo la prestazione odierna si è liberata di un peso importante.

Uno-due fulminante dell’attaccante sudamericano, che nel giro di tre minuti ha segnato due reti, all’intervallo si va sul 3-0 con il gol del compagno di reparto Dejan Vokic.

Il Cittadella risponde con Karamoko Cisse, ma ormai troppo tardi per gli uomini di Venturato, finisce 3-1 per gli abruzzesi all’Adriatico.