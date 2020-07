Serie B, c’è la contemporaneità per l’ultima giornata

Attraverso una nota ufficiale, la Lega Serie B ha comunicato che tutte le gare previste per l’ultima giornata del campionato cadetto, in programma venerdì 31 luglio 2020, saranno disputate in contemporanea e tutte alle ore 21. Dopo la promozione in Serie A del Benevento e la retrocessione in C del Livorno , sono ancora in ballo altre tre retrocessioni e due promozioni.

VENERDI’ 31 LUGLIO 2020:

Ascoli-Benevento

Chievo-Pescara

Cosenza-Juve Stabia

Cremonese-Pordenone

Frosinone-Pisa

Livorno-Empoli

Salernitana-Spezia

Trapani-Crotone

Venezia-Perugia

V.Entella-Cittadella