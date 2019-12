Serie B: Cavion-gol, l’Ascoli batte di misura il Pisa e aggancia il quinto posto

L’Ascoli si aggiudica il primo posticipo del Boxing Day valido per la 18ª giornata di Serie B. Il club marchigiano ha battuto di misura il Pisa: al “Del Duca” decide Cavion, che trova il gol vincente al 68′ con una bella voleè di destro in sforbiciata. L’Ascoli torna così a vincere dopo il ko contro il Pordenone e aggancia il Perugia al quinto posto in classifica con 27 punti; il Pisa, alla seconda sconfitta di fila, resta fermo a quota 23. A seguire ecco il programma completo di questo turno di Serie B e la classifica aggiornata.

Giovedì 26 dicembre

ore 12:30 Cosenza-Empoli 1-0 (Baez)

ore 15:00 Salernitana-Pordenone 4-0 (Djuric 2, Kiyine 2)

ore 15:00 Cremonese-Juve Stabia 1-1 (Ceravolo – Forte)

ore 15:00 Livorno-Pescara 0-2 (Galano, Maniero)

ore 15:00 Chievo-Benevento 1-2 (Vignato – Maggio, Tuia)

ore 15:00 Trapani-Perugia 2-2 (Luperini, Pettinari – Iemmello, Falcinelli)

ore 15:00 Frosinone-Crotone 1-2 (Paganini – Mazzotta, Marrone)

ore 15:00 Venezia-Cittadella 1-2 (Ceccaroni – Diaw, D’Urso)

ore 18:00 Ascoli-Pisa 1-0 (Cavion)

ore 21:00 Entella-Spezia

CLASSIFICA: Benevento 43; Pordenone 31; Cittadella 29; Crotone 28; Perugia, Ascoli 27; Frosinone, Salernitana 26; Pescara, Chievo, Entella 25; Pisa 23; Empoli 22; Cremonese, Juve Stabia 21; Cosenza, Spezia 20; Venezia 19; Trapani 15; Livorno 11.