Serie B: Capuano risponde a Capello, Frosinone-Venezia è 1-1

Termina 1-1 l’anticipo della 4 ª giornata del campionato di Serie B. Allo Stirpe, Frosinone e Venezia si spartiscono la posta in palio, con le reti che arrivano entrambe nel secondo tempo: ospiti in vantaggio con Capello al 54′, poi la squadra di Nesta agguanta il pari con Capuano al 65′. Con un punto a testa, Frosinone e Venezia salgono appaiate a quota 4 punti in classifica.

Venerdì 20 settembre

21:00 Frosinone-Venezia 1-1 (Capuano – Capello)

Sabato 21 settembre

15:00 Benevento-Cosenza

15:00 Cremonese-Crotone

15:00 Empoli-Cittadella

15:00 Juve Stabia-Ascoli

15:00 Livorno-Pordenone

15:00 Pescara-Entella

15:00 Spezia-Perugia

18:00 Chievo-Pisa

Domenica 22 settembre

21:00 Trapani-Salernitana

CLASSIFICA: Virtus Entella 9, Pisa 7, Perugia 7, Benevento 7, Salernitana 6, Pescara 6, Ascoli 6, Pordenone 6, Empoli 5, Crotone 5, Chievo Verona 4, Frosinone 4, Venezia 4, Spezia 3, Cremonese 3, Cittadella 3, Cosenza 1, Juve Stabia 1, Livorno 0, Trapani 0.

Foto: Twitter ufficiale Lega B