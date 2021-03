Serie B, cambio di orario per Virtus Entella-Cremonese

Cambio di orario per la sfida fra Virtus Entella e Cremonese in programma martedì 16 marzo e valida per la decima giornata di ritorno del campionato. La gara, originariamente prevista alle ore 19, è stata anticipata alle ore 16. Lo ha reso noto la Lega di B con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Foto: Dazn