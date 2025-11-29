TOP NEWS
Serie B, cambio di orario della gara tra Sudtirol e Avellino

29/11/2025 | 11:30:39

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B,

  • valutata la sussistenza di ragioni oggettive e d’intesa con le Società interessate;

  • tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;

  • a parziale modifica del C.U. LNPB n. 38 del 10 ottobre u.s.;

dispone

che il programma della 14ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026 sia ridefinito come segue:

14ª giornata

Sabato 29 novembre 2025 – ore 15.30 – SÜDTIROL – AVELLINO
(anziché sabato 29 novembre 2025, ore 15.00)

Pubblicato in Milano il 29 novembre 2025

Il Presidente
Paolo Bedin
Foto: logo Serie B