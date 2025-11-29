Serie B, cambio di orario della gara tra Sudtirol e Avellino
29/11/2025 | 11:30:39
Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B,
-
valutata la sussistenza di ragioni oggettive e d’intesa con le Società interessate;
-
tenuto conto dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB;
-
a parziale modifica del C.U. LNPB n. 38 del 10 ottobre u.s.;
dispone
che il programma della 14ª giornata del Campionato Serie BKT 2025/2026 sia ridefinito come segue:
14ª giornata
Sabato 29 novembre 2025 – ore 15.30 – SÜDTIROL – AVELLINO
(anziché sabato 29 novembre 2025, ore 15.00)
Pubblicato in Milano il 29 novembre 2025
Il Presidente
Paolo Bedin
Foto: logo Serie B