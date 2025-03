Serie B, cambiano gli arbitri di due gare

Come si legge sul sito dell’AIA, è stata comunicata una doppia variazione di due arbitri per due gare di Serie B: come da nota, “Gianluca Aureliano, designato come arbitro per la gara Reggiana-Sampdoria, sarà sostituito da Livio Marinelli. Inoltre, si comunica che Alberto Santoro, designato come arbitro per la gara Sudtirol-Carrarese, sarà sostituito da Paride Tremolada”.

REGGIANA – SAMPDORIA

Livio Marinelli di Tivoli

Prenna-D’Ascanio

IV Ufficiale: Cerbasi

Var: Fourneau

Avar: Longo

SUDTIROL – CARRARESE

Paride Tremolada di Monza

Lombardo-Politi

IV Ufficiale: Mirabella

Var: Baroni

Avar: Di Martino.

Foto: logo Serie B