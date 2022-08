Serie B: cadono Frosinone e Cosenza. Bene Benevento, Reggina e Bari

Si sono giocate stasera ben sei gare valide per la terza giornata di Serie B. Il Benevento vince in casa con il Frosinone per 2-1, decisiva la doppietta di Forte. Successo anche per il Parma che grazie alla rete di Inglese si impone sul Cosenza. Nessun problema per il Bari a Perugia: 3-1. Bene, anzi, benissimo la Reggina che travolge il Sudtirol per ben 4-0. Al Genoa, invece, basta il gol di Ekuban imporsi in casa del Pisa. Parità, invece, tra Cittadella e Venezia. Di seguito tutti i risultati della Serie B.

Benevento-Frosinone 2-1 (35’ e 62′ Forte, 59’ Garritano)

Cittadella-Venezia 1-1 (71’ Antonucci, 85’ Cuisance)

Parma-Cosenza 1-0 (29’ Inglese)

Perugia-Bari 1-3 (10’ Folorunsho, 54’ Cheddira, 57’ Strizzolo, 69’ Antenucci)

Pisa-Genoa 0-1 (30’ Ekuban)

Reggina-Sudtirol 4-0 (35’ Fabbian, 45’+1’ Majer, 62’ Pierozzi, 71’ Lombardi)

