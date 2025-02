Serie B, cade lo Spezia.Tris Palermo a Cosenza, Alvini sempre più nei guai

Concluse le gare delle 15 in Serie B in questa domenica. Colpo esterno del Catanzaro che si impone sullo Spezia e frena le ambizioni dei liguri. Tris del Palermo in casa del Cosenza. La posizione di Alvini in Calabria è sempre più a rischio con la sua panchina ormai a rischio da settimane e questa sconfitta è una ulteriore certificazione della crisi. Pari senza gol tra Brescia e Sudtirol.

Questi i risultati:

Brescia-Sudtirol 0-0

Cosenza-Palermo 0-3

30′ Pierozzi, 55′ rig. Brunori, 65′ Pohjanpalo

Spezia-Catanzaro 0-1

75′ Pittarello

Foto: logo Serie B