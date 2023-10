Serie B, cade ancora la Sampdoria. Vince il Palermo, parità tra Bari e Como

Si sono concluse in questi istanti le partite del pomeriggio di Serie B, tra gol e spettacolo. Crolla ancora in casa la Sampdoria di Andrea Pirlo, sconfitta per 2-1 dal Catanzaro. Vince in rimonta il Palermo, che ribalta il Sudtirol grazie ad un gol al 90′ di Aurelio, così come il Cittadella, che in due minuti passa dal ko con il Lecco alla vittoria. Infine, pareggio per 1-1 tra Bari e Como.

Bari-Como 1-1

Marcatori: 64′ Dias (B), 66′ Bellemo (C)

Cittadella-Lecco 2-1

Marcatori: 20′ Ionita (L), 87′ Pittarello (C), 89′ Cassano (C).

Palermo-Sudtirol 2-1

Marcatori: 38′ Ciervo (S), 48′ Ceccaroni (P), 90′ Aurelio (P)

Sampdoria-Catanzaro 1-2

Marcatori: 34′ Borini (S), 36′ Vandeputte (C), 44′ Brignola (C)

Foto: Serie B Instagram