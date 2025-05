Serie B, cade ancora il Palermo, Cosenza retrocesso aritmeticamente. Vincono Bari, Reggiana e Salernitana

04/05/2025 | 17:00:11

Sono appena terminate le sfide delle 15.00 di Serie B. Il Palermo cade in casa del Cesena e dopo la sconfitta interna contro il Sudtirol, Dionisi è in una situazione sempre più delicata. Il Cosenza saluta ufficialmente la Serie B dopo il ko in casa del Sudtirol. E arriva un altro verdetto: il Pisa torna in Serie A dopo 34 anni. Nonostante il ko in casa del Bari, la squadra di Pippo Inzaghi può festeggiare l’aritmetica promozione a causa del ko dello Spezia in casa della Reggiana. Di seguito i risultati:

Bari – Pisa 1-0

Brescia – Juve Stabia 0-0

Carrarese – Modena 2-1

Catanzaro – Sampdoria 2-2

Cesena – Palermo 2-1

Frosinone – Cittadella 1-1

Reggiana – Spezia 2-1

Salernitana – Mantova 2-0

Sudtirol – Cosenza 2-1

