Serie B, Brescia di misura sul Pordenone e momentaneamente in vetta. Decide Moreo

Il Brescia batte di misura il Pordenone, 1-0 per gli uomini di Inzaghi, gara valida per la 12a giornata di Serie B 2021-22. Decide la rete di Moreo al minuto numero 78. Il club di Cellino si porta momentaneamente in vetta con 24 punti, 2 in più del Pisa, domani in campo contro il Cittadella. Il Pordenone resta all’ultimo posto con appena tre punti conquistati in dodici giornate.

Brescia-Pordenone 1-0

78′ Moreo (B)