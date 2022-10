Serie B: Borrelli lancia il Frosinone. Impresa Perugia. Cannavaro perde ancora, la Spal di De Rossi ne fa 5 al Cosenza

Non sono mancate le sorprese nel decimo turno (parziale) del campionato di Serie B. Una giornata caratterizzata tra liete conferme, brutte ricadute e tante riflessioni per diverse società del campionato cadetto. Giunge all’occhio, innanzitutto, il crollo della Reggina di Filippo Inzaghi che, allo stadio “Granillo” e davanti ai propri tifosi, perde contro il fanalino di coda Perugia, nonostante questi ultimi abbiano giocato con un uomo in meno per più di mezz’ora (al 55′ espulso Santoro). 2-3 il punteggio finale con la doppietta di Melchiorri e la rete di Di Serio che spezzano le quattro sconfitte consecutive della formazione umbra. A nulla valgono i gol di Gori e Fabbian. Vittoria all’ultimo minuto e dunque tanto dolce per il Frosinone che, contro il Bari (in dieci per oltre settanta minuti a causa dell’espulsione di Bellomo) si prende partita e vetta della classifica, in attesa della Ternana impegnata contro il Genoa di Blessin. Il gol dell’estasi locale lo firma Borrelli in pieno recupero. Rallenta in casa il Brescia contro il Venezia, dopo che i padroni di casa avevano assaporato il bottino pieno per quasi tutta la partita. Le rondinelle passano infatti in vantaggio alla mezz’ora con Ndoj ma subiscono la doccia fredda, a due minuti dalla fine, con Crnigoj. Importante vittoria, invece, quella del Sudtirol, che contro il Parma fa valere il fattore casa. Ai locali basta un gol di Caviglia al 29′. Straripante la Spal di De Rossi che trova la sua prima vittoria sulla panchina del club imponendosi con un perentorio 5-0 ai danni del Cosenza. Gara mai in discussione e sigillata dalle reti di Moncini, Dickmann, Maistro, Reda e dall’autogol di Panico. Ancora notte fonda, infine, per il Benevento di Cannavaro che non riesce a trovare i tre punti neanche contro il Como, con questi ultimi che si impongono tra le mura amiche grazie alla bella doppietta di Cerri. In mezzo l’illusorio pareggio di Leverbe. Di seguito risultati e classifica:

Frosinone-Bari 1-0 (90+2′ Borrelli)

Brescia-Venezia 1-1 (31′ Ndoj, 88′ Crnigoj)

Sudtirol-Parma 1-0 (29′ Caviglia)

Reggina-Perugia 2-3 (19′ e 62′ Melchiorri, 74 Di Serio, 81′ Gori, 88′ Fabbian)

Spal-Cosenza 5-0 (10′ Moncini, 22′ Dickmann, 48′ aut. Panico, 57′ Maistro, 74′ Peda)

Como-Benevento 2-1 (4′ e 22′ Cerri, 8′ Leverbe)

Ore 16:15

Ternana-Genoa

Domani ore 16:15

Pisa-Modena

Palermo-Cittadella

Lunedì ore 20:30

Ascoli-Cagliari

La classifica parziale:

Frosinone 21, Ternana 19, Bari 18, Reggina 18, Genoa 18, Brescia 17, Sudtirol 17, Parma 16, Cagliari 14, Spal 13, Modena 12, Ascoli 12, Cosenza 11, Cittadella 10,Benevento 9, Como 9, Venezia 9, Palermo 8, Pisa 7, Perugia 7

Foto: logo Serie B